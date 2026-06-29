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Sidang Sudewo Ricuh, Pendukung Mengadang Rantis Polisi

Sidang Sudewo Ricuh, Pendukung Mengadang Rantis Polisi
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Bupati non aktif Pati Sudewo diangkut menggunakan kendaraan taktis Polrestabes Semarang usai menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Senin (29/6/2026). ANTARA/I.C. Senjaya

jpnn.com, SEMARANG - Sidang Bupati non aktif Pati Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, ricuh, Senin.

Polisi membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk mengevakuasi kendaraan taktis (rantis) Polrestabes Semarang yang membawa Sudewo.

Massa pendukung Sudewo mengadang rantis tersebut saat akan meninggalkan pengadilan seusai sidang dengan agenda putusan sela.

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Massa mengadang kendaraan yang mengangkut Sudewo setelah sebelumnya terjadi kericuhan antara pendukung dengan seorang petugas pengawal tahanan dari KPK.

Kericuhan bermula ketika Sudewo dibawa keluar dari ruang sidang sekitar Pukul 10.15 WIB menuju ke mobil tahanan yang disiapkan di depan pengadilan.

Petugas pengawal tahanan dari KPK diduga menarik Sudewo untuk masuk ke dalam mobil tahanan saat bupati non aktif itu akan menyapa para pendukungnya.

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Kericuhan terjadi sebelum akhirnya Sudewo dipindah ke rantis Polrestabes Semarang untuk dibawa kembali ke Rutan Semarang sekitar pukul 10.30 WIB.

Massa mengadang kendaraan Sudewo dan menuntut petugas KPK yang diduga melakukan kekerasan itu meminta maaf.

Sidang Bupati non aktif Pati Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, ricuh, Senin.

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