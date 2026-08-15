Sidang Tahunan 2026 Berlangsung Tertib dan Khidmat, Anggota MPR Sampaikan Apresiasi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Melchias Marcus Mekeng dan Anggota MPR dari Kelompok DPD Fahira Idris menilai pelaksanaan Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen pada Jumat (14/8) berlangsung lebih baik, tertib, khidmat, dan terstruktur.

Mekeng memuji pelaksanaan Sidang Tahunan MPR 2026 yang dinilainya lebih baik dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.

Menurut Mekeng, rangkaian acara tahun ini terasa lebih resmi dan tidak dipenuhi kegiatan yang dinilai kurang relevan dengan agenda utama persidangan.

“Itu juga diperlihatkan oleh Presiden Prabowo yang menyampaikan pidatonya dengan sangat baik. Semua yang beliau sampaikan sangat penting dan memperlihatkan capaian kinerja selama dua tahun pemerintahannya. Tidak banyak improvisasi, tetapi itu menjadikannya lebih baik karena forum ini memang sangat penting,” ungkap Mekeng.

Disinggung mengenai pidato penyampaian laporan kinerja Presiden, Mekeng menilai materi yang disampaikan Prabowo menggambarkan berbagai capaian pemerintahan yang dipimpinnya selama ini.

“Mulai dari Danantara yang memberikan hasil signifikan. Program unggulan beliau, mulai dari Sekolah Rakyat, MBG hingga sekolah unggulan. Semua itu dibutuhkan masyarakat, dan beliau konsisten dengan apa yang diperjuangkan,” ujarnya.

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Apresiasi terhadap pelaksanaan Sidang Tahunan MPR 2026 juga disampaikan Anggota MPR dari Kelompok DPD Fahira Idris.

Menurut Fahira Idris, Sidang Tahunan kali ini berlangsung dengan baik, tertib, dan khidmat. Seluruh rangkaian agenda juga berjalan secara terstruktur.