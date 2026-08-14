Sidang Tahunan MPR 2026, Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Pegadaian

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pertumbuhan kinerja PT Pegadaian (Persero).

Hal itu dia sampaikan saat pidato di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI & DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Sidang tersebut menjadi momentum penyampaian laporan kinerja pemerintahan dan berbagai capaian strategis nasional.

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti capaian positif Pegadaian yang berhasil membukukan pertumbuhan laba signifikan pada Semester I Tahun 2026.

Hingga 30 Juni 2026, Pegadaian mencatatkan laba bersih sebesar Rp6,59 triliun, tumbuh 84,4% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp3,58 triliun.

Selain kinerja keuangan, Prabowo turut menyoroti peran strategis Bank Emas dalam mendorong peningkatan nilai tambah komoditas emas di dalam negeri.

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Pegadaian yang menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan usaha bullion terus memperkuat ekosistem emas nasional dari hulu hingga hilir.

Saat ini, kinerja bisnis Pegadaian berbasis emas telah mencapai sekitar 153 ton, meningkat signifikan dibandingkan saat awal pengembangan layanan bullion.