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Sidang Tahunan MPR, Megawati & SBY Absen, Jokowi Hadir

Sidang Tahunan MPR, Megawati & SBY Absen, Jokowi Hadir
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Gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR serta DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

"Bu Mega (Megawati, red) tidak hadir," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di kompleks parlemen.

Ketidakhadiran Megawati dalam Sidang Tahunan diwakilkan oleh Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani. 

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Selain itu, Djarot memastikan Megawati juga tidak bisa menghadiri upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara karena mengikuti upacara di sekolah partai.

"17 agustus biasa Bu Mega ada upacara di sekolah partai," ujatnya.

Selain Megawati, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tak hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI. 

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SBY absen karena harus menjalani pemeriksaan kesehatan di Amerika Serikat (AS) dan baru kembali pada akhir Agustus 2026.

Sementara itu, Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan menghadiri Sidang Tahunan pada Jumat ini.

Presiden kelima dan keenam RI Megawati serta SBY tak hadir dalam Sidang Tahunan MPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

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