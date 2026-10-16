Sidang Tuntutan Suap Bea Cukai: 3 Eks Pejabat Terima Rp78,81 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Tiga mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menjalani sidang beragenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (16/10). Mereka didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai total Rp78,81 miliar dalam kasus impor barang tiruan.

Juru Bicara PN Jakarta Pusat Andi Saputra mengatakan, jaksa penuntut umum (JPU) akan membacakan tuntutan untuk ketiga terdakwa. "Terdakwa Rizal, Orlando, Sisprian, agenda tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU)," ujarnya kepada wartawan.

Mengacu pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, sidang dijadwalkan mulai pukul 13.00 WIB di ruang sidang Muhammad Hatta Ali. Majelis hakim dipimpin Brely Yuniar Dien.

Ketiga terdakwa adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal Fadillah, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono, dan mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I di direktorat yang sama, Orlando Hamonangan.

Dalam dakwaan, perkara ini berkaitan dengan praktik korupsi impor barang tiruan pada 2025-2026. Para terdakwa diduga menerima uang agar mengupayakan barang impor milik Blueray Cargo lebih cepat lolos dari pengawasan di bagian kepabeanan.

Total suap yang diduga mereka terima mencapai Rp63,59 miliar. Rinciannya, Rp61,74 miliar dalam bentuk dolar Singapura dan Rp1,85 miliar berupa hiburan serta barang mewah. Suap itu diduga berasal dari pemilik Blueray Cargo John Field, Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan Blueray Cargo Dedy Kurniawan, dan Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri.

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Dari jumlah tersebut, Rizal diduga mengantongi Rp14 miliar dalam dolar Singapura, sedangkan Sisprian Rp7 miliar dalam dolar Singapura. Orlando disebut menerima Rp4,05 miliar dalam dolar Singapura, ditambah fasilitas dan hiburan mewah senilai Rp1,52 miliar.

Selain suap, ketiganya didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp15,22 miliar. Penerimaan itu terdiri atas uang rupiah Rp7,52 miliar, 314.755 dolar Singapura (sekitar Rp4,38 miliar), 182.800 dolar Amerika Serikat (sekitar Rp3,28 miliar), 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.