Sido Muncul Berikan Kebahagiaan Melalui Operasi Gratis untuk Ratusan Pasien Katarak di RS Maranatha Bandung

jpnn.com - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) melalui salah satu produk unggulannya, Tolak Angin, bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) Pusat dan Rumah Sakit (RS) Maranatha menggelar Bhakti Sosial operasi katarak gratis di Rumah Sakit (RS) Maranatha Bandung, Senin (2/2/2026).

Kegiatan ini menjadi bukti nyata dari Sido Muncul yang akan memasuki usia ke-75 tahun pada November mendatang akan komitmennya di bidang kesehatan masyarakat, terutama dalam mengurangi jumlah kebutaan akibat katarak di Indonesia.

Direktur Sido Muncul, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat, Direktur Utama RS Maranatha, dr. Ferdinan Sutejo, MMR, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bandung, dr. Hj. Yuli Irnawati Mosjasari, M.M. dan perwakilan Departemen Penanggulangan Buta Katarak Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (DPBK Perdami Pusat), dr. Rizal A. Fanany, SpM(K). Foto: Ridwan Abdul Malik/JPNN

Operasi katarak gratis ini diperuntukkan untuk 200 penderita di wilayah Bandung dan sekitarnya.

Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Direktur Sido Muncul, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat kepada Direktur Utama RS Maranatha, dr. Ferdinan Sutejo, MMR, disaksikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bandung, dr. Hj. Yuli Irnawati Mosjasari, M.M. dan perwakilan Departemen Penanggulangan Buta Katarak Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (DPBK Perdami Pusat), dr. Rizal A. Fanany, SpM(K).

Direktur Sido Muncul, DR. (H.C.) Irwan Hidayat mengatakan, baksos operasi katarak gratis di Bandung merupakan kegiatan sosial Sido Muncul pertama di Tahun 2026.

Lebih lanjut, program baksos operasi katarak gratis juga merupakan salah satu upaya Sido Muncul dalam berperan aktif membantu pemerintah, khususnya di bidang kesehatan mata.

"Ini operasi yang pertama kali di tahun 2026. Sejak tahun 2011, totalnya sudah 57.000 mata yang berhasil dioperasi. Bukan pasang mata loh, tapi 57.000 mata," ujar Irwan, kepada awak media, Senin (2/2/2025).