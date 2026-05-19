Sido Muncul Gandeng Nicholas Saputra Jadi Wajah Baru Tolak Angin

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) resmi memperkenalkan aktor Nicholas Saputra sebagai brand ambassador terbaru untuk produk unggulan mereka, Tolak Angin.

Pengenalan itu bagian dari rangkaian kegiatan menyambut ulang tahun ke-75 Sido Muncul yang mengusung visi "Dari Indonesia untuk Dunia” pada 11 November mendatang.

Iklan terbaru dengan tema “Dari Indonesia Untuk Dunia” itu juga kembali mengangkat tagline “Orang Pintar Minum Tolak Angin” yang telah melekat di benak masyarakat selama bertahun-tahun.

Tagline tersebut merepresentasikan bahwa semua orang itu pintar di bidangnya masing-masing.

Direktur Utama Sido Muncul, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat menyatakan peluncuran iklan terbaru ini menjadi langkah strategis kedua dalam rangkaian perayaan hari jadi perusahaan tersebut.

"Yang pertama meluncurkan portal SidoHerbalPedia. Ini yang kedua, iklan," kata Irwan Hidayat di House Of Jamu, Jakarta Selatan, Senin (18/5).

Irwan kembali menegaskan komitmen kuat perusahaan untuk bertransformasi menjadi industri herbal berbasis bukti ilmiah melalui penelitian intensif dan berkelanjutan.

Dia menekankan betapa pentingnya inovasi dan penelitian untuk membawa produk jamu lokal naik kelas ke kancah internasional sebagai produk kesehatan yang diakui dunia.