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Sido Muncul Kembali Sabet Penghargaan Disway Awards 2026

Sido Muncul Kembali Sabet Penghargaan Disway Awards 2026
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PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) kembali menyabet penghargaan dari Disway Award 2026 untuk kali kedua. Foto: Roma/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) kembali menyabet penghargaan dari Disway Award 2026 untuk kali kedua. 

Kali ini, Sido muncul meraih penghargaan trusted and popular brand untuk kategori Industri Farmasi.

Direktur Utama Sido Muncul Dr. (H.C.) Irwan Hidayat mengungkapkan kunci utama dalam menjalankan bentuk usaha, bisnis, maupun kerja sama yakni fondasi kepercayaan.

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Menurutnya, apabila unsur kepercayaan tersebut sudah tertanam dengan baik, maka kesuksesan dalam berbisnis akan mengikuti dengan sendirinya.

Guna menjaga kepercayaan para konsumen, Sido Muncul secara konsisten selalu mematuhi seluruh peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Berbagai regulasi mulai dari aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), lingkungan hidup, perpajakan, hingga perindustrian dipatuhi secara ketat oleh perusahaan.

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Selain regulasi pemerintah, manajemen juga menetapkan standar internal yang berfokus pada kebersihan pabrik serta kebahagiaan karyawan.

"Yang paling berharga dari sebuah usaha seperti kami itu, brand. Maka itu, brand itu bisa berharga kalau produknya mendapat kepercayaan masyarakat, karena produknya baik," kata Irwan di Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (30/9).

PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) kembali menyabet penghargaan dari Disway Award 2026 untuk kali kedua.

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