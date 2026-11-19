jpnn.com, SEMARANG - Hari Kesehatan Nasional ke-62 menjadi momentum bagi PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) meluncurkan Sido Herbalpedia Vol. II, sebuah ruang pemanfaatan riset jamu melalui dunia kedokteran dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) jamu di Indonesia.

Rangkaian peluncuran Sido Herbalpedia Vol. II diawali dengan kunjungan keliling pabrik yang diikuti oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar POM (BBPOM) Semarang, Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Semarang, kalangan kedokteran, sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi, mulai dari Undip, Unnes, UGM, Unika, UKDW, hingga UNS Surakarta, 40 pelaku usaha jamu, Dharma Wulan Semarang, serta Komunitas Pecinan.





Direktur Utama Sido Muncul Dr. (H.C.) Irwan Hidayat dalam peluncuran Sido Herbalpedia Vol. II di Pabrik PT Sido Muncul, Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/11). FOTO Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com

Pantauan JPNN.com, mereka melihat proses produksi produk-produk Sido Muncul yang telah menggunakan teknologi modern.

Rangkaian acara diakhiri dengan Edukasi Standar atau Prosedur Operasional Standar Higienitas Pengolahan Jamu kepada para pelaku UMKM Jamu.

Peluncuran Sido Herbalpedia Vol. II dilakukan langsung oleh Direktur Utama Sido Muncul Dr. (H.C.) Irwan Hidayat di Pabrik Sido Muncul, Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/11). Sementara itu, Sido Herbalpedia Vol. I telah diluncurkan di Kantor Sido Muncul Jakarta pada 23 April lalu.

Sebagai Penggagas Sido HerbalPedia, Irwan didampingi oleh perwakilan tim penyusun.

Sementara itu, para penyusunnya, yaitu Dr. dr. Neni Susilaningsih, M.Si., apt. Phebe Hendra, Ph.D., apt. Eustacia Diajeng Wandasari, S.Farm., M.Biomed, serta apt. Wahyu Widayani.