Sido Muncul Raih Anugerah Brand Populer dengan 2 Penghargaan di Ajang Disway Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) berhasil meraih dua penghargaan dalam Anugerah Brand Populer Indonesia Disway Awards 2025.

Penghargaan tersebut diberikan untuk kategori brand korporasi Sido Muncul dan produk unggulannya, Kuku Bima.

Sido Muncul mendapatkan kategori Kesehatan - Farmasi, sedangkan Kuku Bima meraih penghargaan merek populer sektor Kesehatan - Produk Fit & Health.

Direktur Sido Muncul Dr. (H.C.) Irwan Hidayat menyambut positif apresiasi yang diberikan dalam acara yang melibatkan ratusan brand ternama di Indonesia tersebut.

Dia mengaku memiliki kesan tersendiri terhadap penghargaan ini, terutama karena sosok di balik penyelenggaranya.

"Ya, pertama saya senang karena yang memberi penghargaan ini Disway, Pak Dahlan Iskan," ujar Irwan Hidayat di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (4/12).

Irwan mengungkapkan dirinya memiliki hubungan sejarah yang cukup panjang dengan Dahlan Iskan.

Kedekatan tersebut tidak hanya sebatas relasi profesional, tetapi juga dalam hal dukungan terhadap kemajuan industri jamu nasional.