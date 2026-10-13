Sido Muncul Raih Best Non Financial Sector pada IICD Corporate Governance Conference and Award 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) terpilih sebagai Top 50 emiten pada ajang The 17th IICD Corporate Governance Conference and Award 2026.

Selain masuk dalam daftar jajaran emiten unggulan, perusahaan ini juga berhasil keluar sebagai peraih penghargaan untuk kategori Best Non Financial Sector dengan Kapitalisasi Pasar Menengah (MidCap PLCs).

Ajang IICD CG Conference and Award 2026 sendiri diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Senin (12/10).

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Acara yang mengusung tema 'Strengthening Market Confidence through Governance Excellence' ini diadakan untuk mempromosikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia.

Melalui tema yang diusung, forum ini mengangkat peran tata kelola yang unggul sebagai pendorong strategis dalam memperkuat ketahanan, mendorong pertumbuhan berkelanjutan, serta mempertahankan kepercayaan pasar.

Dalam ajang tahunan ke-17 ini, IICD memberikan penghargaan kepada 35 emiten berdasarkan hasil asesmen menggunakan metodologi ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).

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Daftar penerima penghargaan tersebut terdiri atas 20 emiten berkapitalisasi pasar besar (BigCap) dan 15 emiten berkapitalisasi pasar menengah (MidCap).

Guna memberikan apresiasi atas kualitas penerapan governansi korporasi, IICD turut mengumumkan Top 50 emiten pada masing-masing kelompok kapitalisasi pasar.