menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Sido Muncul Salurkan Bantuan Korban Bencana NTT Melalui BPOM dan KemenPPPA

Sido Muncul Salurkan Bantuan Korban Bencana NTT Melalui BPOM dan KemenPPPA

Sido Muncul Salurkan Bantuan Korban Bencana NTT Melalui BPOM dan KemenPPPA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyerahan bantuan senilai Rp 300 juta diserahkan secara simbolis oleh Irwan Hidayat kepada Kepala BPOM, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D. Foto: Tim Sido Muncul

jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Utama Sido Muncul Dr. (H.C.) Irwan Hidayat mengungkapkan pihaknya telah menyalurkan bantuan tersebut melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Irwan menjelaskan langkah ini merupakan bentuk respons cepat perusahaan dalam memberikan kontribusi nyata bagi para penyintas.

Baca Juga:

"Jadi, hari ini kami membantu lewat BPOM dan kedua Kementerian Pemberdayaan Perempuan" kata Irwan di kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (27/8).

Di BPOM, penyerahan bantuan senilai Rp 300 juta diserahkan secara simbolis oleh Irwan Hidayat kepada Kepala BPOM, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D.

Penyerahan bantuan itu juga tercatat sebagai momen pertama kalinya pihak perseroan memberikan dukungan melalui institusi pemerintah tersebut.

Baca Juga:

Irwan menegaskan perusahaan sengaja memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai guna mempermudah proses pengiriman.

Pemberian uang tunai tersebut juga dinilai lebih praktis karena masyarakat di lokasi bencana masih dapat mengakses kebutuhan melalui toko yang beroperasi.

Sido Muncul menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI