Sido Muncul Salurkan Bantuan Korban Bencana NTT Melalui BPOM dan KemenPPPA

jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Utama Sido Muncul Dr. (H.C.) Irwan Hidayat mengungkapkan pihaknya telah menyalurkan bantuan tersebut melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).

Irwan menjelaskan langkah ini merupakan bentuk respons cepat perusahaan dalam memberikan kontribusi nyata bagi para penyintas.

"Jadi, hari ini kami membantu lewat BPOM dan kedua Kementerian Pemberdayaan Perempuan" kata Irwan di kantor BPOM, Jakarta Pusat, Kamis (27/8).

Di BPOM, penyerahan bantuan senilai Rp 300 juta diserahkan secara simbolis oleh Irwan Hidayat kepada Kepala BPOM, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D.

Penyerahan bantuan itu juga tercatat sebagai momen pertama kalinya pihak perseroan memberikan dukungan melalui institusi pemerintah tersebut.

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Irwan menegaskan perusahaan sengaja memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai guna mempermudah proses pengiriman.

Pemberian uang tunai tersebut juga dinilai lebih praktis karena masyarakat di lokasi bencana masih dapat mengakses kebutuhan melalui toko yang beroperasi.