Sido Muncul Salurkan Bantuan Rp900 Juta untuk Korban Banjir Sumatra

Sido Muncul Salurkan Bantuan Rp900 Juta untuk Korban Banjir Sumatra

Sido Muncul Salurkan Bantuan Rp900 Juta untuk Korban Banjir Sumatra
Penyerahan bantuan Rp900 juta dari Sido Muncul untuk korban bencana Sumatra-Aceh di kawasan Cipete Raya. Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) menyalurkan bantuan Rp 900 juta untuk korban banjir dan longsor, yang melanda wilayah Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh.

Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada 13 lembaga yang bertindak sebagai fasilitator penyaluran pada Selasa (2/12).

Direktur Sido Muncul, Dr. (H.C.) Irwan Hidayat, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi di wilayah Barat Indonesia tersebut.

"Kami ingin menyampaikan rasa duka cita, prihatin atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh."

"Dan tentunya hari ini, saya sekaligus memberikan sumbangan kepada beberapa organisasi," ujar Irwan di kawasan Cipete Raya, Jakarta Selatan, Selasa (2/12).

Secara perinci, bantuan diberikan kepada tiga Komando Daerah Militer (KODAM), yakni Iskandar Muda, Bukit Barisan, dan Tuanku Imam Bonjol.

Masing-masing Kodam menerima uang tunai Rp50 juta serta produk senilai Rp25 juta berupa Tolak Angin, Susu Jahe, dan Kopi Jahe.

Bantuan serupa juga dialokasikan untuk SDM Polri di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

