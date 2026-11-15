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Sido Muncul Tandai Usia ke-75 dengan Peluncuran Tolak Angin Gold

Sido Muncul Tandai Usia ke-75 dengan Peluncuran Tolak Angin Gold
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PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) memperingati hari ulang tahunnya yang ke-75, dengan meluncurkan produk Tolak Angin Gold. Foto: Tim Sido Muncul

jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) memperingati hari ulang tahunnya yang ke-75 pada Rabu (11/11).

Momen bersejarah ini dirayakan secara daring dan luring bersama seluruh jajaran direksi, karyawan, distributor, serta mitra usaha di berbagai daerah.

Direktur Sido Muncul Dr. (H.C.) Irwan Hidayat menyampaikan perjalanan panjang perusahaan yang terus konsisten menghadirkan berbagai varian produk herbal dan jamu terkemuka dari masa ke masa.

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Sebagai puncak perayaan hari jadi tersebut, Sido Muncul secara resmi memperkenalkan inovasi terbarunya, yaitu Tolak Angin Gold.

"Hari ini diluncurkan Tolak Angin Gold yang menggunakan package botol dan sekali minum," kata Irwan Hidayat melalui daring.

Produk baru berukuran 30 cc ini dikembangkan dengan memperhatikan berbagai pertimbangan khusus untuk konsumen.

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Irwan Hidayat mengungkapkan produk baru ini telah melalui proses riset dan pengembangan yang panjang sejak delapan hingga sepuluh tahun lalu.

Menurutnya, langkah tersebut diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap isu lingkungan hidup, sehingga perusahaan memutuskan untuk merancang kemasan botol yang lebih ramah lingkungan.

Sido Muncul Tbk memperingati hari ulang tahunnya yang ke-75, dengan meluncurkan produk Tolak Angin Gold.

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