Siemens Menggelar Tech Summit 2025, Dihadiri Para Pemimpin Dari Berbagai Industri

jpnn.com, JAKARTA - Siemens menggelar Tech Summit 2025, sebuah forum di Jakarta yang dihadiri oleh para pemimpin dari berbagai industri.

Acara ini menawarkan eksplorasi dinamis tentang bagaimana teknologi digital dan dekarbonisasi terkini secara aktif membentuk masa depan yang lebih efisien, tangguh dan hijau bagi industri dan infrastruktur Indonesia.

Siemens Tech Expo menawarkan kepada para peserta pandangan langsung tentang inovasi yang siap merevolusi sektor-sektor utama.

Mereka dapat berinteraksi dengan para ahli dan merasakan teknologi mutakhir seperti jaringan pintar, kembaran digital, manufaktur pintar dan solusi perangkat lunak industri.

“Indonesia tengah mengalami transformasi industri yang besar menuju pertumbuhan berkelanjutan, teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) industri, kembaran digital dan metaverse industri merupakan katalis utama. Dengan menggabungkan inovasi ini dengan kekuatan lokal dalam bidang manufaktur dan bakat digital, kami melihat munculnya pabrik yang lebih cerdas dan infrastruktur yang lebih berkelanjutan," ujar Dr. Peter Koerte, Member of the Managing Board, Chief Technology Officer and Chief Strategy Officer of Siemens AG.

"Di Siemens, kami melihat teknologi digital sebagai hal yang penting untuk memajukan tujuan keberlanjutan Indonesia dan daya saing global dalam inovasi dan manufaktur," imbuhnya.

Surya Fitri, Presiden Direktur dan CEO PT Siemens Indonesia mengatakan digitalisasi mendorong transformasi industri di Indonesia.

Dengan merangkul teknologi canggih, bisnis dapat tetap kompetitif dan memenuhi permintaan yang terus meningkat akan efisiensi dan keberlanjutan.