Sienna Hadapi Fase Remaja, Marshanda Beri Kebebasan

Sienna Hadapi Fase Remaja, Marshanda Beri Kebebasan

Sienna Hadapi Fase Remaja, Marshanda Beri Kebebasan
Aktris Marshanda. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Marshanda kini tengah menghadapi tantangan baru dalam perannya sebagai ibu.

Sang putri, Sienna yang kini telah menginjak usia 12 tahun, mulai memasuki fase remaja dengan segala dinamikanya.

Kendati ada perubahan perilaku pada sang anak, Marshanda memilih untuk memahami dan memberikan bimbingan.

Marshanda juga menceritakan beberapa perubahan yang diamati pada putrinya.

"Pasti sudah kenal pasangannya. Sudah mulai mau jalan-jalan sama teman ke mal, yang tadinya tidak pernah terjadi," ujar Marshanda di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Fase ini memang kerap ditandai dengan munculnya ketertarikan pada lawan jenis dan keinginan untuk bersosialisasi lebih luas dengan teman sebaya.

Selain itu, intensitas interaksi dengan teman-teman juga mengalami peningkatan.

"Terus sekarang sering kayak, 'Ibu, aku mau video call-an dahulu sama grup segeng aku,' gitu," imbuhnya.

Menghadapi fase remaja Sienna, Marshanda memberikan kebebasan kepada sang anak untuk bereksplorasi.

