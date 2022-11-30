Sienna Lepas Hijab, Ben Kasyafani Beri Tanggapan Begini

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Aktor Ben Kasyafani buka suara soal kabar putrinya dengan Marshanda, Sienna yang lepas hijab.

Pemain film Buya Hamka itu lantas menanggapi santai soal kabar tersebut.

"Ya, pas lagi umurnya, ya pas lagi seru-serunya. Mudah-mudahan, tetapi enggak sih, semuanya kasih support sih. Artinya enggak ada sesuatu yang kayak bagaimana begitu," ujar Ben Kasyafani di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu (5/4).

Dia menuturkan bahwa awal mula keputusan Sienna mengenakan hijab datang dari keinginannya sendiri.

"Cuman, kan, memang waktu dia memutuskan menggunakan hijab itu, kalau enggak salah tuh dua minggu sebelum dia datang bulan. Jadi, memang dari dia sendiri," kata Ben Kasyafani.

Ketika kabar perubahan penampilan Sienna itu mulai ramai dibicarakan, dia tak menampik ada rasa khawatir.

Sebab, kata dia, usia putrinya itu berada di masa transisi menuju remaja.

"Deg-degan tuh maksudnya begini, pada saat berpakaian bagus orang oke, cuman begitu enggak, begitu tiba-tiba namanya si anak umur tiga belas kan, dia masa transisi ke perempuan begitu. Terus, dia ini takutnya jadi polemik saja. Tetapi untungnya enggak terlalu ini sih. Semuanya kasih support kok," ucap aktor 42 tahun tersebut.