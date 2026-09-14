Sienna Spiro Bawa My House Tour ke Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris, Sienna Spiro dipastikan akan menggelar konser di Jakarta.

Sienna Spiro bakal membawa My House Tour ke Jakarta untuk tampil sebagai headliner di Bengkel Space, Jakarta pada 12 Januari 2027.

Konser tersebut dipromotori oleh Ismaya Live yang juga penyelenggara We The Fest, DWP, hingga sejumlah pertunjukan internasional lainnya.

Kehadiran Sienna Spiro di Jakarta terjadi seiring suara kontralto khasnya yang kaya dan lirik-lirik penuh emosi terus membangun basis penggemar global - dengan Indonesia yang telah menjadi salah satu pasar streaming internasional terkuatnya, sejajar dengan London dan Manila.

Dia memulai karier rekamannya pada 2024 dengan single debut Need Me, disusul MAYBE., yang menjadi lagu pertamanya masuk UK Singles Chart.

Mini album debut Sienna Spiro yakni Sink Now, Swim Later, dirilis pada Februari 2025, menampilkan perpaduan khasnya antara balada yang penuh perasaan dan pop kontemporer.

Terobosan global dirinya kemudian menyusul di akhir 2025 lewat Die On This Hill, yang menembus Top 10 UK Singles Chart dan meraih kesuksesan di berbagai negara, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu suara baru pop yang berkembang paling pesat.

Lagu tersebut kini telah melampaui 300 juta streams, dengan MAYBE. melampaui 130 juta dan You Stole The Show melewati 100 juta.