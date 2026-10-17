SIERA 2026 Bahas Ketahanan Kesehatan Nasional, Libatkan Regulator hingga Pakar

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Ketahanan Kesehatan Indonesia (PERTASINDO) akan menggelar The 3rd Symposium of Indonesian Health Resilience Association (SIERA), pada 21–23 Oktober 2026 di Hermina Grand Ballroom Kemayoran, Jakarta.

Forum mempertemukan regulator, praktisi kesehatan, akademisi, peneliti, hingga komunitas medis militer untuk membahas penguatan sistem ketahanan kesehatan nasional.

Simposium tahun ketiga ini mengangkat tema Advancing Health Resilience Through the 5M Framework: Man, Money, Material, Machine, and Methods.

Ketua Panitia The 3rd SIERA Kolonel (Purn) Dr. dr. Agus Sutarman mengatakan, penyelenggaraan simposium tersebut menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk mendorong kemajuan ketahanan kesehatan Indonesia.

“Penyelenggaraan SIERA untuk ketiga kalinya menunjukkan semangat kolaborasi yang semakin kuat dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Agus dalam keterangannya, Sabtu (17/10).

Dia berharap forum tersebut mampu memperluas jejaring sekaligus menghasilkan gagasan dan inovasi yang bermanfaat bagi sektor kesehatan.

Menurut Agus, penguatan ketahanan kesehatan tidak cukup hanya dengan mengandalkan fasilitas dan teknologi.

Sistem yang tangguh juga membutuhkan sumber daya manusia berkualitas, pembiayaan yang memadai, ketersediaan material, serta metode kerja yang efektif.