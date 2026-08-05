SIG Bangkitkan Merek Legendaris Semen Kujang & Gandeng Persib

jpnn.com, BANDUNG - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menghadirkan kembali Semen Kujang, merek legendaris yang pernah menjadi ikon industri semen di Jawa Barat.

Direktur Utama SIG Indrieffouny Indra mengatakan kembalinya Semen Kujang menandai langkah strategis perseroan dalam memperkuat penetrasi di pasar Jawa Barat melalui perpaduan kekuatan local heritage dan inovasi teknologi produk yang lebih relevan dengan kebutuhan pembangunan saat ini.

Semen Kujang tercatat sebagai produk semen pertama di Jawa Barat pada 1975.

Semen kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini kini hadir kembali mengusung kearifan lokal, sekaligus teknologi mutakhir untuk menciptakan produk semen yang lebih kokoh, lebih relevan, dan siap menjawab tantangan masa depan.

Kini, SIG menghadirkan kembali Semen Kujang untuk lebih dekat memenuhi kebutuhan bahan bangunan berkualitas bagi masyarakat Jawa Barat dengan wajah baru, kualitas premium, dan teknologi yang dirancang menghasilkan bangunan lebih kokoh serta tahan lama.

"Semen Kujang merupakan local heritage yang telah menjadi bagian dari sejarah pembangunan Jawa Barat. Peluncuran kembali Semen Kujang juga sejalan dengan strategi transformasi SIG untuk terus menghadirkan solusi bahan bangunan yang inovatif, berkualitas, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Jawa Barat serta memperkuat daya saing industri bahan bangunan nasional," ujar Indrieffouny Indra saat peluncuran Semen Kujang di Bandung, Rabu (5/8).

Semen Kujang merupakan tipe semen Portland Composite Cement (PCC) sesuai SNI 7064:2022 yang diproduksi oleh anak usaha SIG, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, di Pabrik Narogong, Jawa Barat.

Produk ini dilengkapi teknologi Active Micro Particle, inovasi butiran mikro yang mampu mengisi rongga material secara lebih optimal sehingga menghasilkan struktur bangunan yang lebih padat, kuat, dan tahan lama.