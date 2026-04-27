SIG Borong 5 Sertifikat Green Label Platinum

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) memborong lima sertifikat Green Label Indonesia predikat Platinum dari Green Product Council Indonesia (GPCI).

Predikat ini memperkuat kepemimpinan perusahaan dalam pengembangan bahan bangunan rendah emisi di Indonesia.

Adapun lima pabrik SIG yang meraih sertifikat Green Label Indonesia Predikat Platinum yakni SIG Pabrik Tuban, PT Semen Tonasa (Pabrik Pangkep), serta PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Narogong, Pabrik Cilacap, dan Pabrik Lhoknga.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni menyampaikan rasa syukur atas Predikat Platinum yang berhasil diraih oleh lima pabrik SIG.

Pencapaian ini menjadi suntikan energi bagi SIG untuk melanjutkan kepemimpinan dalam inovasi semen hijau dan produk turunannya yang lebih rendah emisi.

”Sertifikat Green Label Indonesia menjadi bukti nyata bahwa produk bahan bangunan yang diproduksi oleh SIG tidak hanya terjamin mutu dan kualitasnya, tetapi juga membantu pelanggan untuk mendapatkan produk yang lebih rendah emisi dan membangun dengan lebih bertanggung jawab,” kata Vita Mahreyni.

SIG secara konsisten menerapkan prinsip keberlanjutan yang terintegrasi dalam strategi bisnis perusahaan sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan menjalankan praktik pertambangan yang baik, mengadopsi teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan produksi untuk efisiensi energi, pemanfaatan limbah dan sampah sebagai bahan baku dan bahan bakar alternatif dengan prinsip ekonomi sirkular, pengembangan energi terbarukan, hingga proses distribusi berkelanjutan.