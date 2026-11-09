SIG dan MEBI Berkolaborasi Tingkatkan Penggunaan Energi Terbarukan

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menggandeng Masyarakat Energi Biomassa Indonesia (MEBI) untuk meningkatkan penggunaan bahan bakar alternatif dalam produksi semen di pabrik-pabrik milik perusahaan guna mendukung pelestarian lingkungan dan reduksi emisi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Sampah, Residu Biomassa, dan Biomassa sebagai Substitusi Bahan Bakar Fosil untuk Energi.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Group Head of Strategic Growth & ESG SIG, Muhammad Taqiyuddin Fanani dan Wakil Ketua Umum MEBI, Widi Pancono di JIExpo Kemayoran, Jakarta dalam rangkaian kegiatan HEATECH Indonesia 2026 (Indonesia International Heating Technology Exhibition), pada Rabu (4/11).

Kolaborasi antara SIG dan MEBI berfokus pada riset potensi sumber bahan bakar alternatif, tata laksana penyediaan bahan bakar alternatif, manfaat sosial-ekonomi-lingkungan, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan kolaborasi dengan MEBI sejalan dengan semangat keberlanjutan SIG dalam pemanfaatan energi terbarukan, khususnya jenis biomassa.

Selain rendah emisi, pemanfaatan biomassa juga menjadi solusi pengelolaan limbah pertanian untuk mengatasi persoalan lingkungan.

”Penggunaan biomassa bertujuan untuk menekan ketergantungan terhadap energi fosil dan reduksi emisi dari proses produksi. Langkah strategis ini juga membuka peluang ekonomi baru dengan mengolah limbah menjadi produk bernilai. Kolaborasi dengan MEBI diharapkan dapat meningkatkan pasokan biomassa untuk mendukung keandalan produksi di pabrik-pabrik SIG,” ujar Vita.

Vita menambahkan, di samping biomassa, SIG juga mengoptimalkan penggunaan bahan bakar alternatif dari limbah industri dan refuse-derived fuel atau RDF.