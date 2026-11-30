jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) terpilih sebagai National Lighthouse Industri 4.0 dalam ajang Penganugerahan National Lighthouse, Teknologi dan Jasa Industri, yang digelar oleh Kementerian Perindustrian.

SIG Pabrik Tuban terpilih sebagai National Lighthouse 4.0 atas inovasi Production and Quality Control, Smart Predictive Maintenance 4.0, Waste Energy Recovery Management, Smart and Green Mining, serta Energy and Emission Management System.

Trofi National Lighthouse Industri 4.0 diserahkan oleh Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji kepada Group Head of Production SIG Pabrik Tuban, Ibnu Prasetyo di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, pada Rabu (25/11/2026).

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Pada ajang yang sama, anak usaha SIG yaitu PT Semen Padang dan PT Semen Baturaja (Persero) Tbk berhasil meraih Penghargaan INDI 4.0 kategori Sustainable Technology, sementara PT Semen Gresik meraih Penghargaan Rintisan Teknologi Industri.

National Lighthouse Industri 4.0 diberikan kepada perusahaan yang dinilai mampu menjadi percontohan (role model) bagi industri lainnya dalam transformasi dan implementasi Industri 4.0 untuk mendorong dampak finansial/ekonomi, operasional dan teknologi.

Perusahaan yang ditunjuk sebagai National Lighthouse Industri 4.0 juga dinilai mampu bertindak sebagai acuan bagi industri lainnya dalam implementasi teknologi Industri 4.0 seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), manufaktur aditif dan analitik canggih, serta peningkatan sistem produksi.

Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari mengatakan implementasi teknologi 4.0 merupakan bagian dari strategi SIG untuk mencapai operational excellence.

Langkah strategis ini terbukti membantu perusahaan meningkatkan produktifitas dalam kegiatan produksi dengan penggunaan energi yang lebih efisien dan emisi lebih rendah, serta peningkatan keselamatan kerja.