jpnn.com, ACEH - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui unit usahanya, PT Solusi Bangun Andalas memberikan dukungan pada kelompok Lampoh Keude lewat program Lansia Wanita Tangguh dari Lamlhom (Lawang Lamlhom).

Selain menjadi aktivitas bersama, usaha tersebut membuka peluang tambahan penghasilan bagi para anggota kelompok.

Dibentuk sejak April 2023, program ini difokuskan untuk mendorong kemandirian ekonomi sekaligus memperkuat peran perempuan lanjut usia agar tetap aktif dan produktif melalui pengembangan usaha peternakan ayam kampung secara berkelompok.

Ketua Kelompok Lampoh Keude, Mursyidah mengatakan dukungan yang diberikan tidak hanya membantu menyediakan sarana peternakan, tetapi juga memberikan pengetahuan dan pendampingan yang membuat kelompok lebih memahami cara mengelola usaha.

Dari beternak, kelompok kini mampu memperoleh penghasilan rata-rata mencapai Rp3 juta per bulan.

“Sekarang kami punya kegiatan bersama. Tidak hanya di rumah, tetapi bisa berkumpul dan mengurus usaha bersama. Kami juga bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Kami bersyukur mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan peternakan ayam kampung bersama,” ujar Mursyidah.

Untuk mendukung pengembangan usaha, PT Solusi Bangun Andalas memberikan bantuan pembangunan kandang ayam beserta perlengkapan dasar peternakan.

Dukungan juga mencakup penguatan administrasi dan legalitas usaha, yang meliputi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).