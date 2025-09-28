SIG Fasilitasi Puluhan UMK di Gresik Belajar Strategi E-Commerce

jpnn.com, GRESIK - PT Semen Indonesia (SIG) menggelar program pelatihan public speaking kepada 40 pelaku Usaha Menengah dan Kecil (UMK) untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam mempromosikan produk mereka.

Acara yang digelar di Grand Ballroom Hotel Horison, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada pertengahan September 2025 ini bertajuk Enhancing Self Confidence, Strengthening Competitiveness.

Program yang diselenggarakan SIG ini bekerja sama dengan bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Unit Kembangan Kabupaten Gresik ini, merupakan program lanjutan untuk membantu para pelaku UMK meningkatkan omzet penjualan.

Baca Juga: Begini Strategis SIG Dalam Mensiasati Persaingan Ketat Industri Semen Nasional

Keempat puluh peserta pelatihan merupakan pelaku UMK yang berasal dari 6 Kelurahan/Desa di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, meliputi Kelurahan Singosari, Sidomoro, Gending, Desa Sidorukun, Segoromadu, dan Kramat Inggil.

Enam UMK di antaranya merupakan hasil kerja sama Program Pembinaan UMK (PUMK) dengan BRI.

Selain peningkatan keterampilan komunikasi dan promosi, SIG juga memfasilitasi dan merekomendasikan akses pembiayaan melalui kerja sama program PUMK dengan BRI, yang memiliki kewenangan untuk menilai kelayakan usaha dan kemampuan UMK dalam pembayaran, sehingga lebih tepat sasaran dan turut mendorong keberlanjutan usaha.

Selama dua hari, para peserta diberikan pelatihan dasar-dasar public speaking untuk mengoptimalkan promosi produk, pembuatan video promosi, penyusunan profil usaha yang efektif, strategi pemasaran digital dengan optimalisasi e-commerce dan media sosial, hingga praktik business matching untuk mengetahui strategi komunikasi yang efektif saat bertemu calon pembeli.

Nurhayati (41), pengurus PKK Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, yang juga memproduksi keripik pisang merek Sujaku bersama kelompoknya melalui kerja sama dengan Bumdes

Kembangan, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pelatihan ini.