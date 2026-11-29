jpnn.com, BANDUNG - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui anak usahanya, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk bekerja sama dengan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) menggelar Akademi Jago Bangunan Semen Kujang untuk mencetak tenaga konstruksi di wilayah Jawa Barat yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan industri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan yang berlangsung di BPD GAPENSI Provinsi Jawa Barat di Bandung, pada Kamis (26/11/2026) ini, diikuti oleh 40 tenaga konstruksi yang berasal dari berbagai wilayah di Jawa Barat, meliputi Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, dan Bandung.

Peserta dibekali pengetahuan, edukasi dan demonstrasi produk Semen Kujang untuk memberikan pemahaman lebih dalam teknologi Active Micro Particle yang membantu menghasilkan struktur semen lebih padat, daya rekat yang optimal, dan hasil akhir permukaan yang lebih halus. Selain itu, peserta juga mengikuti proses sertifikasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga konstruksi di Jawa Barat.

Ketua BPD GAPENSI Jawa Barat, Asep Slamet mengapresiasi upaya SIG dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dalam mendukung pemerintah meningkatkan kebutuhan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) para pekerja konstruksi di Jawa Barat.

”Semen Kujang bukanlah merek yang asing bagi masyarakat Jawa Barat, melainkan salah satu ikon dan kebanggaan daerah. Kehadirannya kembali menjadi momentum positif untuk membangkitkan kebanggaan masyarakat sekaligus mengajak para ahli bangunan meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi, sehingga memiliki bekal dan nilai tambah dalam menjalankan profesinya,” ujar Asep Slamet.

Sebagai holding company yang membawahi berbagai merek semen terdepan di Indonesia, meliputi Semen Kujang, Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tonasa, Dynamix, Semen Andalas, dan Semen Baturaja, SIG menjadikan Sertifikasi Akademi Jago Bangunan Semen Kujang sebagai bentuk kepedulian sekaligus langkah strategis untuk memperkuat sinergi dengan tenaga konstruksi sebagai mitra penting dalam ekosistem bisnis perusahaan.

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Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, SIG terus memperkuat posisi Semen Kujang sebagai merek semen kebanggaan masyarakat Jawa Barat yang hadir untuk mendukung kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.

”Dengan kualitas produk dan dukungan teknologi Active Micro Particle, Semen Kujang diharapkan dapat menjadi standar kepercayaan bagi masyarakat Jawa Barat dalam menghasilkan bangunan yang berkualitas. Karena itu, kami juga berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan kompetensi para ahli bangunan sebagai mitra penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas,” ujar Vita.