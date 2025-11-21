SIG Jadi Juara di Kompetisi Keamanan Siber Industrial Cyberdrill Exercise 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) melalui Tim SIG CSIRT (Computer Security Incident Response Team) berhasil meraih Juara 1 pada ajang kompetisi simulasi keamanan siber bertajuk Industrial Cyberdrill Exercise (ICE 4.0) yang digelar oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Wakil Direktur Utama SIG, Andriano Hosny Panangian mengatakan, keamanan siber atau cybersecurity merupakan pilar transformasi digital SIG untuk mewujudkan infrastruktur teknologi yang dapat diandalkan dalam mendukung kelancaran operasional bisnis Perusahaan.

Keberhasilan Tim SIG CSIRT meraih Juara 1 dalam ICE 4.0 menjadi bukti keseriusan SIG dalam menjaga keamanan siber.

”SIG memberikan apresiasi kepada Tim SIG CSIRT yang berhasil meraih Juara 1 pada ajang kompetisi ICE 4.0 yang diselenggarakan oleh BSSN. Pencapaian ini menjadi motivasi bagi seluruh insan SIG untuk bersama-sama meningkatkan keamanan infrastruktur teknologi digital Perusahaan,” kata Andriano.

ICE 4.0 merupakan kompetisi simulasi tanggap insiden siber sektor industri yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas CSIRT Organisasi di sektor industri dalam menghadapi serangan siber.

Tim SIG CSIRT berhasil meraih Juara 1 setelah menyisihkan 43 tim CSIRT Organisasi di sektor industri yang telah terdaftar di BSSN.

Kompetisi ini dikemas dalam bentuk gamifikasi, di mana masing-masing tim harus melalui empat babak yang meliputi simulasi serangan untuk menguji kemampuan ofensif (eksploitasi dan penetrasi); simulasi pertahanan dan respons terhadap insiden (analisis forensik, log, dan deteksi ancaman).

Kemudian simulasi serangan dan pertahanan secara real time; serta fase puncak yang menuntut kecepatan dan ketahanan sistem dalam mempertahankan kendali dari serangan.