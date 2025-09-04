SIG Pasok 19 Ribu Ton Semen Untuk Pembangunan LRT Velodrome-Manggarai

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) turut mendukung pembangunan LRT Fase 1B Rute Velodrome – Manggarai dengan memasok kebutuhan bahan bangunan.

Hingga Juli 2025, SIG telah memasok semen sebanyak 19.190 ton untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional tersebut.

Moda transportasi publik sepanjang 6,4 km yang menghubungkan Velodrome hingga Manggarai ini ditargetkan rampung pada 2026 sehingga dapat mendukung kelancaran mobilitas warga Jakarta.

Pembangunan LRT Rute Velodrome – Manggarai merupakan bagian penting dari upaya penguatan konektivitas antar moda transportasi di Jakarta, karena terintegrasi dengan Stasiun Manggarai yang dikembangkan menjadi stasiun sentral pertama di Indonesia yang melayani Kereta Api (KA) jarak jauh, KA Bandara, dan KRL (Kereta Rel Listrik).

LRT Rute Velodrome – Manggarai yang terdiri dari lima stasiun meliputi Stasiun Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan Stasiun Manggarai, juga akan terintegrasi dengan Transjakarta.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, LRT Rute Velodrome – Manggarai semakin melengkapi alternatif pilihan transportasi publik di Jakarta.

Kehadirannya akan memberikan pengalaman baru dalam perjalanan yang diharapkan akan menarik lebih banyak warga Jakarta untuk beralih ke transportasi publik.

SIG bangga dapat berkontribusi dalam pembangunan proyek strategis ini dengan memasok semen UltraPro dan SprintPro.