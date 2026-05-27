SIG Salurkan 292 Hewan Kurban di 19 Provinsi Sekitar Area Operasional

GM of CSR, SIG Edy Saraya (tengah) menyerahkan bantuan hewan kurban secara simbolis kepada Kepala Kelurahan Sidomoro, Jhonis Wahyu Basuki di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Selasa (26/5). Foto dok SIG

jpnn.com, GRESIK - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) membagikan 292 hewan kurban yang terdiri dari 186 ekor sapi dan 106 ekor kambing, pada Iduladha 1447 H.

Pembagian hewan kurban dilaksanakan secara bertahap mulai 19-26 Mei 2026 melalui masjid, yayasan, pondok pesantren, serta pemukiman masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.

Wilayah penyaluran hewan kurban dari SIG tersebar di 19 provinsi meliputi Aceh (Aceh Besar), Riau (Dumai), Sumatra Barat (Padang), Lampung (Bandar Lampung dan Lampung Selatan), Bengkulu, Sumatra Selatan (Palembang dan Ogan Komering Ulu), DKI Jakarta, Banten (Cilegon), Jawa Barat (Bogor dan Karawang).

Jawa Tengah (Kendal, Rembang, Blora, Demak, Banyumas dan Cilacap), Jawa Timur (Tuban, Gresik, Probolinggo dan Banyuwangi), Bali (Buleleng), Kalimantan Barat (Mempawah), Kalimantan Timur (Samarinda).

Kemudian Sulawesi Selatan (Pangkep, Makassar), Sulawesi Barat (Mamuju), Sulawesi Tenggara (Kendari), Maluku Utara (Tidore Kepulauan), hingga Papua Barat (Sorong).

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, Iduladha menjadi momentum untuk memperkuat nilai kepedulian dan semangat berbagi, khususnya bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan.

Melalui penyaluran hewan kurban, SIG ingin menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekaligus mempererat harmoni dengan para pemangku kepentingan.

”Sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian lokal, SIG membeli hewan kurban dari UMKM di masing-masing wilayah operasi perusahaan, dan memastikan seluruh hewan kurban yang disalurkan telah melalui tes kesehatan sehingga aman dan layak untuk dikonsumsi,” ujar Vita Mahreyni.

