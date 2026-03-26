SIG Salurkan Beragam Bantuan: 37.933 Paket Sembako Hingga Beri 1.463 Santunan Untuk Anak Yatim

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) Group menyalurkan beragam bantuan dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan kepada masyarakat sekitar perusahaan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

Bantuan tersebut di antaranya diberikan dalam bentuk 37.933 paket sembako, santunan bagi 1.463 anak yatim dan duafa, santunan bagi 100 penyandang disabilitas, bantuan bagi 60 guru TPQ, bingkisan Idulfitri bagi 1.258 tokoh agama, masyarakat, dan pensiunan karyawan, hingga bantuan operasional untuk total 57 panti asuhan, pondok pesantren, serta masjid/musala dalam pelaksanaan kegiatan Ramadan.

Pada Safari Ramadan 1447 H, SIG (holding) menyalurkan bantuan di Jakarta dan Gresik berupa 405 paket sembako, santunan bagi 230 anak yatim dan duafa, santunan bagi 100 penyandang disabilitas, tunjangan hari raya bagi 60 guru TPQ, serta bantuan operasional untuk 11 masjid/musala.

Sementara SIG Pabrik Tuban menyalurkan bantuan berupa 6.656 paket sembako, santunan bagi 803 anak yatim dan duafa, serta bingkisan bagi 152 tokoh agama dan masyarakat.

Anak usaha SIG, PT Semen Baturaja di Sumatra Selatan turut menyalurkan bantuan berupa 2.400 paket sembako, santunan bagi 2 panti asuhan, tali asih bagi 410 pensiunan karyawan, serta bantuan operasional bagi 13 masjid/musala.

Di Sumatera Barat, PT Semen Padang menyalurkan 2.000 paket sembako murah, santunan bagi 80 anak yatim, bantuan 1.000 paket takjil gratis, 50 bingkisan ramadan untuk tokoh agama dan masyarakat ,serta bantuan operasional untuk 10 masjid/musala.

Adapun PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, memberikan bantuan berupa 2.000 paket sembako, santunan bagi 100 anak yatim dan duafa, bantuan operasional untuk 9 masjid/musala, serta sebanyak bingkisan bagi 500 tokoh agama dan masyarakat.

Di Sulawesi Selatan, PT Semen Tonasa memberikan bantunan 100 paket sembako, santunan bagi 250 anak yatim, dan bantuan operasional bagi 12 masjid/musala.