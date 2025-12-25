SIG Tandatangani MoU Dengan Agrinas Pangan Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) dan PT Agrinas Pangan Nusantara menandatangani Nota Kesepahaman, tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Solusi Bahan Bangunan untuk Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra dan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota dengan disaksikan oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dan Komisaris Utama SIG, Sigit Widyawan, di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, pada Rabu (17/12).

Ferry menyampaikan apresiasi atas sinergi SIG dengan Agrinas dalam mendukung percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.

”Terima kasih atas inisiatif kolaborasi strategis ini. Nota kesepahaman ini akan membangun sinergi antara SIG dan Agrinas, khususnya dalam mempercepat dan memperlancar kegiatan pelaksanaan Instruksi Presiden No 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Ferry.

Indrieffouny menyampaikan penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan wujud sinergi BUMN dalam mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Dia juga menegaskan, kerja sama ini sejalan dengan misi SIG sebagai penyedia solusi bahan bangunan berkelanjutan, untuk menghadirkan produk bahan bangunan dan solusi konstruksi yang efisien, berkualitas, dan ramah lingkungan.

Hal ini diperkuat dengan jaringan fasilitas produksi dan distribusi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga mampu memenuhi kebutuhan pembangunan dengan jaminan pasokan dan kualitas produk yang terjaga.

“Melalui kerja sama ini, SIG berkomitmen mendukung program Pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara dengan menghadirkan solusi bahan bangunan yang andal dan berkualitas, sehingga pembangunan fasilitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang,” tutur Indrieffouny Indra.