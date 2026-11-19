jpnn.com, JAKARTA - Suasana hangat, akrab dan penuh kekeluargaan langsung terasa begitu memasuki ruangan lantai tiga Gedung Griya Baswara, di Jalan Hang Lekiu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).

Di tengah dinamika politik nasional yang riuh oleh mundurnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dan skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo, sebuah pemandangan menyejukkan tersaji dalam perayaan ulang tahun ke-60 Sigid Haryo Wibisono.

Mengenakan kemeja putih lengan pendek, ayah empat anak kelahiran Semarang 12 November 1966 yang akrab disapa SHW ini menyambut setiap tamu yang hadir dengan hangat dan bersahabat.

Acara ini menjelma menjadi miniatur Indonesia, ruang perjumpaan yang mempertemukan berbagai kalangan lintas generasi dan lintas golongan, mulai dari tokoh militer, kepolisian, ulama, aktivis, politisi, akademisi, hingga sahabat lama. Semua larut dalam satu meja kebersamaan.

Dari kalangan TNI dan Polri, tampak hadir dan memberikan dukungan, di antaranya Letjen TNI Yudi Abrimantyo, Mayjen TNI Bosco Haryo Yunanto, Letjen TNI (Purn) Dodik Wijanarko, Mayjen (Purn) Soenarko, Irjen Pol Abioso Seno Aji, dan Irjen Pol (Purn) Wibowo.

Sementara dari kalangan profesional tampak hadir mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo, mantan Kabadiklat Kejagung Tony Tribagus Spontana, mantan Sekjen Kemenag yang juga Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Mohammad Nur Kholis Setiawan, mantan Kepala Badan Gizi Nasional Naniek S. Deyang, serta mantan Direktur Human Capital Bank BRI Agus Winardono.

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SHW mengatakan usia 60 tahun bukanlah sekadar pertambahan angka di kalender kehidupan.

“Bagi saya, ini bukan sekadar bertambahnya usia. Ini momentum untuk berhenti sejenak, menengok ke belakang, sekaligus merenungkan apa yang masih bisa dan harus kita lakukan ke depan untuk bangsa,” ujarnya.