SikaFest 2026 Hadirkan Edukasi, Inovasi, hingga Adu Skill Pasang Keramik

jpnn.com, JAKARTA - Distribution Manager Sika Indonesia Basuki Setiawan menyampaikan SikaFest menjadi wadah untuk memperluas pengetahuan danmemperkuat kolaborasi industri konstruksi dalam mendukung kualitas pembangunan.

Adapun Sika, perusahaan global di bidang bahan kimia untuk konstruksi dan industri, menggelar SikaFest pada 6-8 November 2026 lalu di Mall Bintaro Jaya Xchange, Tangerang Selatan.

Mengusung tema “Build Better, Trusted Everywhere”, SikaFest menjadi ajang yang mempertemukan para profesional, mitra bisnis dan pelaku industri konstruksi melalui berbagai kegiatan, mulai dari berbagi wawasan, pengenalan inovasi produk, hingga Sika Tiler Competition, kompetisi keterampilan ahli pasang keramik.

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“Melalui SikaFest, kami ingin menghadirkan ruang bagi para profesional dan mitra untuk saling berbagi pengetahuan, memperkenalkan inovasi produk dan solusi konstruksi,” ujar Basuki, (9/11).

Pihaknya juga berharap dapat terus berkontribusi dalam memperluas pengetahuan, memperkenalkan inovasi, serta mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme para pelaku industri konstruksi di Indonesia.

SikaFest menghadirkan tiga agenda utama yang merepresentasikan edukasi, inovasi produk, dan kompetisi.

Pada hari pertama, Jumat (6/11), agenda utamanya adalah Expert Talk Show bersama arsitektur Chiquita M Pitono dari PT Arkitekton Limatama dan Riri Yakub, Design Director dari Atelier Riri yang membahas perkembangan industri konstruksi, tantangan yang dihadapi pelaku usaha, serta solusi yang relevan bagi pekerjaan di lapangan.

Selain sesi diskusi, para pengunjung dapat mengenal lebih dekat berbagai produk dan solusi untuk kebutuhan konstruksi dan industri bersama para ahli dan tim Sika, serta menyaksikan demonstrasi produk dan teknik pemasangan keramik yang tepat.