Sikap Alim Ulama NU Madura Raya terkait Dinamika PBNU

Sikap Alim Ulama NU Madura Raya terkait Dinamika PBNU

Sikap Alim Ulama NU Madura Raya terkait Dinamika PBNU
Silaturahmi alim ulama NU Madura Raya. Foto: source for JPNN

jpnn.com - MADURA - Para alim ulama Nahdlatul Ulama dan pengasuh pesantren berkumpul dan bersilaturahmi di Ndalem Kasepuhan Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan, Selasa (2/12) malam.

Silaturahmi yang diprakarsai oleh KH Muhammad Faishol Anwar (Rais Syuriyah PCNU Bangkalan sekaligus Sesepuh Bani Syaikhona Kholil) itu dihadiri puluhan Syuriyah NU dan Masyayikh Pesantren se-Madura.

Salah satu narahubung kegiatan Dimyati Muhammad mengatakan bahwa silaturahmi berlangsung hangat.

Dia pun menyampaikan beberapa poin dari hasil pertemuan itu.

Foto: source for JPNN

"Ada rasa keprihatinan yang teramat mendalam atas kondisi yang terjadi di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saat ini," ujar Dimyati.

PBNU saat ini sedang penuh dinamika dan menjadi perhatian nasional.

"Kami memasrahkan sepenuhnya penyelesaiannya kepada alim ulama, khususnya Musyatasyar dan sesepuh NU selaku pemegang otoritas tertinggi di Nahdlatul Ulama," tuturnya.

Ada ajakan dari alim ulama NU Madura Raya terkait dinamika yang terjadi di tubuh PBNU.

