Sikap Kemendikdasmen atas Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN Kalibaru

jpnn.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden mobil MBG tabrak siswa di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis pagi, 11 Desember 2025.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikdasmen Gogot Suharwoto langsung membesuk para korban yang dirawat di rumah sakit.

"Kami langsung menjenguk para korban di RSUD Cilincing dan RS Koja untuk memastikan penanganan medis berjalan optimal," kata Dirjen Gogot dalam keterangan tertulis kepada media, Kamis (11/12(

Dalam kunjungan tersebut, lanjutnya, Kemendikdasmen memberikan bantuan santunan kepada korban luka serius 5 orang masing-masing Rp 5 juta.

Bagi korban luka ringan 17 orang masing-masing Rp 2,5 juta serta menyampaikan penguatan kepada para korban dan keluarga.

Dia menegaskan, Kemendikdasmen terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pihak sekolah, dan instansi terkait untuk memantau perkembangan kondisi korban. Di samping memastikan langkah-langkah lanjutan dilakukan secara cepat dan terarah.

"Atas nama Kemendikdasmen, kami mengimbau seluruh pihak menghormati privasi korban dan keluarga, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kami turut mendoakan agar seluruh korban segera pulih,* tutur Gogot.

Kemendikdasmen berkomitmen terus mendampingi serta memberikan dukungan penuh kepada siswa, guru, dan pihak sekolah yang terdampak oleh kejadian ini. (esy/jpnn)