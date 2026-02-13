Sikap Partai Pendukung Pemerintah Soal Wacana Prabowo 2 Periode, Silakan Disimak

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak tiga partai di parlemen pendukung pemerintah telah secara blak-blakan mendorong Prabowo Subianto selama dua periode menjabat Presiden RI.

Namun, beberapa di antaranya memilih fokus membantu Prabowo menyelesaikan masa kerja dan belum menyatakan dukungan buat eks Danjen Kopassus itu.

Partai yang terang-terangan mendukung Prabowo menjabat dua periode Presiden RI ialah PAN, PKB, dan Gerindra.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar dalam pernyataan pada Rabu (4/2) kemarin menyebut kinerja Prabowo sebagai Presiden RI memuaskan.

Cak Imin sapaan Muhaimin Iskandar menilai Prabowo akan sukses memimpin Indonesia selama dua periode.

"Kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya lima tahun, bahkan sepuluh tahun yang akan datang," demikian kata Cak Imin, Rabu kemarin.

PAN senada. Partai berkelir biru itu mendukung Prabowo menjabat dua periode Presiden RI dengan mengusulkan sosok Cawapres 2029 dari internal mereka.

Waketum PAN Eddy Soeparno menyebut mesin partainya akan bekerja ketika Prabowo berpasangan dengan Zulkifli Hasan (Zulhas) pada Pilpres 2029.