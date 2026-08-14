Sikap PDIP Soal Pertemuan Para Sekjen Parpol Koalisi di Rumah Sugiono
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyatakan partainya sama sekali tidak merasa terganggu dengan pertemuan para sekretaris jenderal parpol koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (13/8).
"Itu urusan orang (parpol lain, red)," kata Andreas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), ketika ditanya mengenai pertemuan tersebut.
Andreas mengatakan dirinya belum mengetahui secara terperinci tentang agenda pertemuan yang dihadiri sejumlah sekretaris jenderal partai politik pendukung pemerintah di kediaman Sekjen Partai Gerindra Sugiono itu.
"Enggak ada, enggak ada. Saya enggak tahu, nih," katanya.
Ketika ditanya mengenai sikap PDI Perjuangan terhadap pertemuan tersebut, Andreas menegaskan partainya tidak mempersoalkannya.
"Enggak apa-apa," katanya.
Sebelumnya, Sugiono mengundang sejumlah sekretaris jenderal partai politik ke kediamannya di Jakarta, pada Kamis (13/8) malam, dalam rangka silaturahmi menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sugiono mengatakan pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antarpartai politik.
PDIP menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan pertemuan sejumlah sekretaris jenderal partai politik koalisi yang digelar di kediaman Sekjen Gerindra, Sugiono.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Presiden Prabowo Puji PDIP di Pidato Kenegaraan soal RAPBN 2027, Mbak Puan Tersenyum
- Sekjen Partai Pendukung Prabowo Bertemu, Djarot PDIP: Berkumpul Itu Baik, Silaturahmi
- Tanggapi Pidato Prabowo, Charles PDIP Minta Desain Ulang Program MBG
- Menjelang HUT ke-81 RI, Ketum PA GMNI Bicara Arsip Otentik Demi Pelurusan Sejarah
- Sepakat dengan Ketum PDIP, Waketum PAN: Sistem di Indonesia Tak Mengenal Oposisi
- Megawati Kritik MBG Langsung di Depan Prabowo: Mbok, Sesekali Ada Rendang