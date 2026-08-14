Sikap PDIP Soal Pertemuan Para Sekjen Parpol Koalisi di Rumah Sugiono

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyatakan partainya sama sekali tidak merasa terganggu dengan pertemuan para sekretaris jenderal parpol koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (13/8).

"Itu urusan orang (parpol lain, red)," kata Andreas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026), ketika ditanya mengenai pertemuan tersebut.

Andreas mengatakan dirinya belum mengetahui secara terperinci tentang agenda pertemuan yang dihadiri sejumlah sekretaris jenderal partai politik pendukung pemerintah di kediaman Sekjen Partai Gerindra Sugiono itu.

"Enggak ada, enggak ada. Saya enggak tahu, nih," katanya.

Ketika ditanya mengenai sikap PDI Perjuangan terhadap pertemuan tersebut, Andreas menegaskan partainya tidak mempersoalkannya.

"Enggak apa-apa," katanya.

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Sebelumnya, Sugiono mengundang sejumlah sekretaris jenderal partai politik ke kediamannya di Jakarta, pada Kamis (13/8) malam, dalam rangka silaturahmi menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Sugiono mengatakan pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antarpartai politik.