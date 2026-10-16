Sikap PGRI terhadap Rencana Penyaluran Gaji PNS lewat Koperasi, Ada Usulan Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Sikap Pengurus Guru Republik Indonesia (PGRI) terhadap rencana penyaluran gaji PNS lewat koperasi. Ada usulan menarik diajukan Pengurus Besar PGRI.

Ketua PB PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan saat ini mekanisme pembayaran gaji guru dan tenaga kependidikan (tendik) PNS melalui bank daerah berjalan baik. Pembayaran gaji dilakukan tepat waktu dan tidak tersendat.

Jika mekanisme itu akan diubah, PB PGRI menilai perlu ada kajian mendalam. Sebab, gaji itu hak para guru dan tendik PNS.

Gaji bukan hibah atau dana bantuan sosial sehingga pembayarannya harus pasti waktunya. Jangan sampa tersendat karena alasan teknis.

"PGRI pada dasarnya mendukung pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru ASN. Namun, untuk gaji sebaiknya jangan mencoba sesuatu yang tanpa melalui kajian mendalam,' kata Dudung kepada JPNN, Jumat (16/10/2026).

Dia menjelaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) belum semuanya terbentuk di daerah-daerah. Sangat riskan bila gaji guru dan tendik ASN dibayarkan lewat KDKMP.

Kebijakan itu kata Dudung, justru menimbulkan keresahan di kalangan guru dan tendik. Mereka waswas bila gaji yang selama ini penyalurannya aman melalui bank daerah menjadi tidak aman begitu dialihkan ke koprasi.

"Kami mengimbau agar pemerintah melakukan kajian mendalam soal pembayaran gaji ASN melalui koperasi. Pemerintah harus meyakinkan PGRI dan seluruh guru maupun tendik ASN bahwa peralihan tersebut dijamin aman serta lancar," tegasnya.