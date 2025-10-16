Sikap Publik terhadap Kasus Nadiem Tak Terpengaruh Opini yang Berkembang

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan, sikap masyarakat dalam perkara dugaan korupsi yang dilakukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, masih netral.

Mereka lebih menunggu keputusan pengadilan tentang terbukti atau tidaknya Nadiem terlibat dalam perkara pengadaan laptop chromebook ini.

Menurut Ray, masyarakat tidak terlalu terpengaruh dengan opini yang dibentuk para pembela Nadiem maupun penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Masyarakat masih menunggu bagaimana putusan di pengadilan nanti. Mereka belum memutuskan apakah penetapan tersangka Nadiem ini tidak punya dasar kuat atau memang Nadiem memang terlibat. Saya kira publik masih menunggu itu dan tidak terpengaruh dengan opini-opini yang ada,” ungkap Ray Rangkuti.

Menurut Ray, penyidik Kejagung jangan juga terburu-buru dalam membawa perkara Nadiem ke pengadilan.

Kejaksaan harus memastikan dalil-dalil yang ditemukan penyidik dalam kasus laptop chromebook tidak cukup.

“Kalau mau cepat ya kejaksaan harus memperbanyak penyidik yang menangani proses hukum Nadiem ini, sehingga prosesnya bisa dipercepat,” ungkapnya.

Memastikan dalil-dalil yang digunakan dalam proses hukum Nadiem, kata Ray Ray Rangkuti, dibutuhkan karena masyarakat menyoroti kasus ini.