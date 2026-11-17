jpnn.com, JAKARTA - Partai NasDem mendukung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam bursa calon wakil presiden (wapres) RI pengganti Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan berhenti pada Kamis (12/11).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Saan Mustopa saat menjawab pertanyaan awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Saan menganggap Dasco memiliki kemampuan komunikasi kepada beragam kalangan sehingga layak menempati posisi wapres RI.

"Tentu yang memiliki komunikasi, yang memiliki kemampuan mengkonsolidasikan kekuatan, ya sosok Pak Dasco menurut saya yang paling pas dalam situasi seperti hari ini,” kata dia, Selasa.

Wakil Ketua DPR RI itu menuturkan kebutuhan sosok wapres saat ini bukan sekadar pendamping, melainkan bisa membantu eksekusi kebijakan strategis pemerintah.

Saan melanjutkan kemampuan berkomunikasi dengan berbagai kelompok menjadi penting dalam eksekusi kebijakan strategis.

“Kita membutuhkan sosok wapres yang memang bisa membantu presiden dalam menjalankan program dan kebijakan-kebijakan strategis dan prioritasnya,” ujarnya.

Dia kemudian menerima pertanyaan awak media apakah dukungan terhadap Dasco menjadi wapres RI sebagai sikap resmi NasDem.