Sikap Sultan Najamuddin Cukup Tegas soal Pengganti Gibran

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin merespons namanya yang masuk bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Meski menjadi salah satu figur yang diperhitungkan, Sultan memilih tidak berspekulasi mengenai peluangnya mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Dia justru menegaskan bahwa DPD RI siap mendukung siapa pun calon wakil presiden yang diusulkan Prabowo.

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"Terkait dengan itu apa pun yang diputuskan oleh Bapak Presiden. Siapa pun wajib mendukung karena ini domainnya Pak Presiden," kata Sultan dalam keterangannya dikutip Minggu (15/11).

Sultan memastikan DPD akan fokus mendukung kelancaran proses pemilihan wakil presiden yang baru melalui mekanisme konstitusional di MPR.

"Posisi DPD apa pun, kapan pun, siapa pun yang akan diusulkan oleh Bapak Presiden, DPD wajib hukumnya menyukseskan itu," tegas dia.

Nama Sultan sebelumnya masuk dalam survei Lembaga Riset Publik (LRP) terkait sejumlah figur potensial pengganti Gibran. Dalam klaster pimpinan lembaga negara, Sultan menempati posisi kedua dengan angka preferensi 17,8 persen.

Posisi pertama ditempati Ketua DPR RI Puan Maharani dengan 21,4 persen, sedangkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani berada di urutan berikutnya dengan 14,2 persen.