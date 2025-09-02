Sikapi Dinamika Nasional, Arus Bawah Prabowo: Jangan Terprovokasi

jpnn.com - Dewan Pimpinan Pusat Arus Bawah Prabowo (DPP ABP) mendukung penuh aparat keamanan menindak tegas pelaku anarkistis yang terjadi di Jakarta maupun sejumlah daerah. Seluruh elemen bangsa juga diharapkan tidak mudah terprovokasi.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, DPP Arus Bawah Prabowo menyatakan dukungan penuh kepada aparat keamanan untuk bertindak tegas terhadap setiap aksi anarkis dan perusakan fasilitas umum yang merugikan rakyat," kata Ketua Umum DPP ABP Michael Umbas dikutip dari keterangan persnya, Selasa (2/2/2025).

Menurut Michael, jajaran TNI dan Polri merupakan ujung tombak untuk menjamin rasa aman di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Kehadiran TNI-Polri adalah garda terdepan dalam menjamin rasa aman seluruh warga bangsa," ucapnya.

Dia menyebut ABP menekankan pentingnya aparat keamanan tetap menghormati hak demokratis masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Aspirasi rakyat menurutnya harus dilindungi sepanjang dilakukan secara tertib, damai, dan sesuai aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Michael menegaskan seluruh langkah penegakan hukum harus dijalankan dengan proporsionalitas, profesionalitas, dan ukuran yang jelas. Prioritas utama, kata dia, yakni menjaga ketertiban umum sekaligus mencegah timbulnya ketakutan di tengah masyarakat.

"DPP Arus Bawah Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan menjaga rasa persaudaraan. Semangat persatuan nasional harus terus dipelihara di atas segala perbedaan pandangan politik," tuturnya.