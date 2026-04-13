Sikapi Isu Gulingkan Prabowo, Ketua Umum Logis 08: Tidak Wajar, Kami Lawan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Logis 08 Anshar Ilo menegaskan pihaknya siap menghadapi dan melawan segala bentuk upaya yang mengarah pada penggulingan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya isu terkait upaya melengserkan kepala negara meski masa pemerintahannya belum genap 1,5 tahun.
Anshar Ilo menilai wacana tersebut tidak wajar dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan yang tengah berjalan.
Dia menegaskan bahwa dalam waktu yang relatif singkat, Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan berbagai program pro-rakyat.
“Tidak masuk akal jika di usia pemerintahan yang masih sangat muda sudah ada upaya untuk menggulingkan Presiden. Ini tidak wajar dan patut dicurigai ada kepentingan tertentu, kami akan pasang padan siap lawan” tegas Anshar dalam keterangannya, Senin (13/4).
Dia juga menyinggung sejumlah program strategis yang telah dijalankan pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta program cek kesehatan gratis yang disebut telah menjangkau lebih dari 80 juta masyarakat Indonesia.
Menurutnya, berbagai program tersebut menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat, sehingga tidak seharusnya diganggu oleh manuver politik yang dapat merusak stabilitas nasional.
“Kami melihat banyak program yang langsung dirasakan masyarakat. Ini bukti kerja nyata. Jadi kalau ada pihak-pihak yang ingin menggulingkan, kami dari Logis 08 siap melawan,” ujarnya.
