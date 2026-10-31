Sikapi Putusan MA Soal Suket, Andreas PDIP Sarankan Gibran Mundur dari Wapres
jpnn.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyarankan Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan sebagai Wapres RI setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA).
Dia berkata demikian menyikapi putusan MA yang mengabulkan permohonan pembatalan keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran sebagai syarat administrasi pencalonan pada 2024.
Andreas mengaku sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, sudah meminta Gibran mundur dari Wapres RI.
"Sudah sejak keputusan MK, saya pikir sebaiknya GRR (Gibran Rakabuming Raka, red) mundur," kata dia kepada awak media, Sabtu (31/10).
Andreas merasa yakin sejak muncul putusan MK, bakal muncul tabir lain terkait syarat administrasi pencalonan Gibran pada 2024.
"Saya sudah menduga bahwa persoalan ijazah GRR ini akan membuka tabir bahwa yang bersangkutan tidak memiliki ijazah atau yang disetarakan dengan ijazah SMA," ujar legislator DPR RI itu.
Dia mengatakan penggunaan suket sebagai syarat administrasi pencalonan, menandakan Gibran memang tak punya ijazah setara SMA.
"Kalau punya tanda kelulusan yang bisa disetarakan dengan ijazah, namanya Surat Tanda Penyetaraan Ijazah," ungkap Andreas.
Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira menilai penggunaan Suket sebagai syarat pencalonan, menandakan Gibran tak punya ijazah setara SMA. Mundur saja deh,
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