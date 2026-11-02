Sikapi Putusan MA Terkait Suket Gibran, Fraksi PKB Kaji Serius Penggunaan Hak Angket

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyebut parpolnya serius mengkaji penggunaan hak angket menyikapi putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 742/K/TUN/2026.

"PKB sedang mengkaji secara serius opsi penggunaan hak angket di DPR,” ujar Khozin kepada awak media, Senin (2/11).

Adapun, MA dalam putusan itu menyatakan tak sah surat keterangan (Suket) penyetaraan SMA milik Wapres RI Gibran Rakabuming Raka sebagai syarat pencalonan.

Khozin menyebut penggunaan hak angket nantinya tidak harus berjalan beriringan dengan opsi pemakaian hak menyatakan pendapat (HMP) dan interpelasi.

Legislator Dapil IV Jawa Timur (Jatim) itu menuturkan penggunaan hak angket merujuk Pasal 79 ayat 3 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Menurutnya, hak angket dipakai untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah.

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Khozin menuturkan putusan MA dan pertimbangan MK terhadap perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 bisa jadi dasar DPR menggunakan hak angket.

"Pertimbangan hukum MK dan putusan MA relevan dengan penggunaan hak angket,” ungkapnya.