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Sikapi Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Silakan...

Sikapi Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Silakan...
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Momen Presiden Prabowo Subianto terkesan cuek terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo saat peringatan HUT Ke-81 TNI di Lapangan PRIMA, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin (5/10) kemarin. Foto: tangkapan layar Youtube Biro Penerangan TNI

jpnn.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons munculnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan putra sulungnya itu.

Menurut Jokowi, pemakzulan wakil presiden harus mengikuti mekanisme demokrasi dan konstitusi yang ada.

"Silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia yang sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan aturan hukum yang ada," kata Jokowi di Solo, Kamis (8/10/2026).

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Jokowi menyampaikan hal itu menanggapi kemungkinan munculnya upaya pemakzulan Gibran setelah MK membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Secara pribadi, Jokowi menghormati putusan MK, termasuk pertimbangan hukum yang disampaikan Mahkamah.

Diketahui bahwa MK dalam pertimbangan putusannya menyatakan tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA yang menjadi syarat pencalonan di Pilpres.

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"Saya menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada, termasuk di dalamnya pertimbangan hukum yang diberikan," ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, setiap negara memiliki sistem dan jenjang pendidikan yang berbeda. Di Indonesia ada tahapan SD, SMP, SMA, diploma, S1.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merespons munculnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah putusan MK terkait syarat pendidikan.

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