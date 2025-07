Siksorogo Ring of Lawu Berkontribusi buat Soloraya Great Sale 2025

jpnn.com - KARANGANYAR - Sebanyak 2.100 orang pelari mengikuti ajang Siksorogo Ring of Lawu di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, pada Minggu (27/7).

Kedatangan ribuan peserta itu dinilai sangat berkontribusi terhadap nilai transaksi ekonomi dalam gelaran Soloraya Great Sale 2025 di Karanganyar.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Siksorogo Ring of Lawu merupakan kegiatan sport tourism juga menjadi bagian eksplorasi wisata di lereng Gunung Lawu.

Tahun ini penyelenggaraan Siksorogo Ring of Lawu menjadi bagian terintegrasi dengan kegiatan Soloraya Great Sale 2025, khususnya di Kabupaten Karanganyar.

Ribuan peserta datang bersama keluarga, saudara, atau teman berdampak positif perekonomian, baik hunian hotel, geliat pariwisata, dan pergerakan ekonomi masyarakat di Tawangmangu dan sekitarnya.

"Ini bagian Soloraya Great Sale 2025. Dengan adanya kegiatan ini, semua hotel penuh. Ini bagian dari integrasi kegiatan-kegiatan Soloraya Great Sale yang sebentar lagi akan selesai," kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi seusai flag off Siksorogo Ring of Lawu kategori 7K di Tawangmangu Wonder Park, Kabupaten Karanganyar.

Kontribusi dari event tahunan tersebut juga menempatkan Kabupaten Karanganyar sebagai daerah dengan nilai transaksi tertinggi dalam Soloraya Great Sale, setidaknya sampai Sabtu, 26 Juli 2025. Tercatat, nilai transaksi di Kabupaten Karanganyar sudah mencapai Rp3,7 triliun selama 27 hari.

"Untuk target Soloraya Great Sale itu sudah Rp10,3 triliun, jadi target Rp10 triliun sudah terlampaui. Ini sangat bagus sekali untuk menumbuhkembangkan ekonomi baru," tutur Luthfi.