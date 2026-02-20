menu
Silakan Disimak Hasil Riset Labsosio UI tentang Program MBG
Ilustrasi: Pelajar SD mendapatkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak positif pada kelompok sosial ekonomi rendah.

Demikian Kesimpulan dari hasil riset kolaborasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Laboratorium Sosiologi Universitas Indonesia (Labsosio UI) yang dilakukan sepanjang 2025.

Berdasarkan keterangan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang diterima di Jakarta pada Jumat (20/2), program ini dinilai membantu pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, terutama bagi anak-anak dari kelompok sosial ekonomi rendah dengan skor persepsi mencapai 4,30.

Hasil evaluasi Labsosio UI juga mencatat bahwa Program MBG berdampak signifikan terhadap proses belajar. Sebanyak 66,4 persen murid mengaku lebih bersemangat mengikuti pelajaran.

Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara asupan gizi yang baik dengan peningkatan energi, konsentrasi, dan motivasi belajar.

Tak hanya soal gizi, pengalaman makan bersama di sekolah juga menjadi nilai tambah.

Sebanyak 85,8 persen murid menyatakan bahwa MBG memberikan pengalaman menyenangkan, baik dari segi kualitas produk maupun aktivitas sosial yang menyertainya.

Momentum makan bersama dinilai memperkuat kebersamaan dan membangun kebiasaan makan yang lebih teratur.

Berikut ini hasil riset Labsosio UI mengenai dampak program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

