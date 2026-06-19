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Silakan Disimak Kalimat Jazilul PKB soal Posisi Politik PDIP

Silakan Disimak Kalimat Jazilul PKB soal Posisi Politik PDIP
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Politukus senior PKB Jazilul Fawaid meminta PDIP bersikap tegas soal posisi politiknya. Foto: Ricardo/dok. JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid mendorong Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mau mengambil sikap yang tegas soal posisi politiknya.

Dia berharap PDIP tegas menyatakan posisi politiknya, yakni memilih untuk berkoalisi dalam pemerintahan atau menjadi oposisi.

Jazilul menyampaikan hal itu terkait adanya isu salah seorang tokoh kader PDIP ikut dalam aksi demo mahasiswa di Jakarta, baru-baru ini.

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Atas hal itu, menurut dia, PDIP tidak perlu bersikap "abu-abu" soal posisi politiknya.

"Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, silakan, tetapi jangan bersikap abu-abu. Itu yang saya maksud," kata Jazilul di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (18/6).

Menurut dia, pihak yang berkoalisi dengan pemerintah saat ini sedang berjuang keras untuk mewujudkan janji Presiden Prabowo Subianto.

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Agar seluruh program bisa berjalan sesuai target, menurut dia, hal itu membutuhkan persatuan serta soliditas.

Selama ini, dia pun menyatakan bahwa partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda.

Kalimat Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid menyampaikan pernyataan terkait posisi politik PDIP.

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