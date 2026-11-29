jpnn.com, JAKARTA - Besarnya cakupan angka pembiayaan untuk sumber daya manusia (SDM) di Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dianggap tidak sama halnya dalam pengertian gaji yang diterima setiap bulan.

Hal itu dikemukakan pemerhati manajemen sumber daya manusia Yunus Triyonggo menanggapi gaduh beban pengeluaran untuk pegawai dan pimpinan Danantara dalam setahun menembus Rp 439,2 miliar yang mencuat dalam laporan keuangan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR belum lama ini.

Yunus menjelaskan biaya SDM Danantara harus dilihat dari berbagai komponen, seperti adanya kompensasi yang diberikan. Kompensasi itu bukan hanya berwujud gaji saja dan sudah pasti jumlahnya di atas rata-rata.

Dia menambahkan gaji hanya merepresentasi sebagai bagian fixed income. Namun, ada juga tambahan biaya lain yang perlu dihitung kepada SDM seperti remunerasi, misalnya dalam bentuk fasilitas lain di luar gaji.

Menurut Yunus, beban biaya yang besar seperti itu dapat dimaklumi. Sebab, Danantara dengan semangat yang masih baru memerlukan orang-orang potensial berkemampuan lebih sehingga bekerja cakap.

"Ya misalnya saja untuk level top executive, itu bisa saja sifatnya yang long term. Jadi, bagaimana tergantung leverage kepada SDM ya, pasti tidak semua sama rata. Ada yang sangat besar, ada yang kecil," ucap dia.

Yunus menuturkan agar dapat memahami mekanisme perhitungan gaji SDM maka biasanya menerapkan mekanisme grading system dengan menentukan posisinya. Dari situ maka akan muncul pay level yang mempengaruhi kompensasi untuk setiap SDM dan gaji sesuai posisinya di Danantara.

"Mekanisme seperti itu tidak hanya (berlaku) di Danantara. Dari grade itulah kemudian ada tunjangan lainnya seperti fasilitas, Tunjangan Hari Raya, asuransi, dan lainnya," kata Yunus.